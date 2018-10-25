В Одесской области ураган сорвал крышу с детского сада (видео)

К счастью, никто не пострадал.

Ураган сорвал крышу с детского сада в Одесской области / скриншот

В поселке Беляевка Одесской области сильный ветер сорвал крышу в детском саду.

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Сто квадратных метров черепицы обвалились как раз перед тем, как воспитатели собирались выводить малышей на улицу, говорится в сюжете ТСН.

Коммунальщики до поздней ночи пытались хотя бы временно закрыть крышу пленкой, потому что синоптики вновь обещали дожди. В детском саду сейчас пусто, детей нет.

Напомним, в течение 24-25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях.