В Украине сохраняется пожарная опасность
Пожарная опасность сохранится до 27 октября.
В течение ближайших дней во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Непогода в Украине: без света остались 146 населенных пунктов
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, 25-27 октября в южных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Напомним, в четверг, 25 октября, в Украине ожидается ухудшение погоды: усилится ветер и пройдут дожди.
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- Донецк+5°... +1°
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- Запорожье+9°... +3°
- Ивано-Франковск+12°... +2°
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- Кировоград+11°... +3°
- Луганск+8°... +1°
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