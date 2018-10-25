В Украине сохраняется пожарная опасность

15:32, 25 октября 2018
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Пожарная опасность сохранится до 27 октября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 25-27 октября в южных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в четверг, 25 октября, в Украине ожидается ухудшение погоды: усилится ветер и пройдут дожди.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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