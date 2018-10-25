В Киеве объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/сек.

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До конца суток 25 октября в Киеве ожидается сильный ветер.

"В столице в ближайший час с удержанием до конца суток 25 октября порывы ветра 15-18 м/с", - сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на украинский гидрометцентр.

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В КГГА призывают жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендовано немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, 25 октября в Украине ожидается ухудшение погоды: усилится ветер и пройдут дожди.