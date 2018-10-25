В Киеве объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-18 м/сек.
До конца суток 25 октября в Киеве ожидается сильный ветер.
"В столице в ближайший час с удержанием до конца суток 25 октября порывы ветра 15-18 м/с", - сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на украинский гидрометцентр.
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В КГГА призывают жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендовано немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, 25 октября в Украине ожидается ухудшение погоды: усилится ветер и пройдут дожди.
Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+5°... +1°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+9°... +3°
- Ивано-Франковск+12°... +2°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+11°... +3°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+10°... +5°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+15°... +4°
- Полтава+7°... +1°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+11°... +3°
- Харьков+6°... 0°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницкий+9°... +4°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+12°... +4°