В Мексике бушует ураган "Уилла": эвакуированы более четырех тысяч человек

12:45, 25 октября 2018
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Ураган "Уилла" ослаб до третьей категории.

Последствия урагана "Уилла" / REUTERS
Последствия урагана "Уилла" / REUTERS

Ураган "Уилла", который ослаб до третьей категории, обрушился на территорию Мексики. Первым пострадал штат Синалоа.

Число жертв урагана Майкл достигло 36 человек

Скорость ветра в зоне бедствия ослабла до 75 километров в час, передает Euronews со ссылкой на центр по наблюдению за ураганами США.

Местных жителей призывают по возможности не выходить из своих домов. Власти объявили чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов в штатах Наярит и Синалоа. Из районов высокого риска эвакуированы более четырех тысяч человек.

Напомним, в австралийском штате Квинсленд пронесся торнадо. В результате тысячи домов остались без электроэнергии. 

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Теги: #Мексика#ураган
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