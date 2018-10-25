В Мексике бушует ураган "Уилла": эвакуированы более четырех тысяч человек
Ураган "Уилла" ослаб до третьей категории.
Ураган "Уилла", который ослаб до третьей категории, обрушился на территорию Мексики. Первым пострадал штат Синалоа.
Число жертв урагана Майкл достигло 36 человек
Скорость ветра в зоне бедствия ослабла до 75 километров в час, передает Euronews со ссылкой на центр по наблюдению за ураганами США.
Местных жителей призывают по возможности не выходить из своих домов. Власти объявили чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов в штатах Наярит и Синалоа. Из районов высокого риска эвакуированы более четырех тысяч человек.
Напомним, в австралийском штате Квинсленд пронесся торнадо. В результате тысячи домов остались без электроэнергии.
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