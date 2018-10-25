В Мексике бушует ураган "Уилла": эвакуированы более четырех тысяч человек

Ураган "Уилла" ослаб до третьей категории.

Последствия урагана "Уилла" / REUTERS

Ураган "Уилла", который ослаб до третьей категории, обрушился на территорию Мексики. Первым пострадал штат Синалоа.

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Скорость ветра в зоне бедствия ослабла до 75 километров в час, передает Euronews со ссылкой на центр по наблюдению за ураганами США.

Местных жителей призывают по возможности не выходить из своих домов. Власти объявили чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов в штатах Наярит и Синалоа. Из районов высокого риска эвакуированы более четырех тысяч человек.

Напомним, в австралийском штате Квинсленд пронесся торнадо. В результате тысячи домов остались без электроэнергии.