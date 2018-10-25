Страшное наводнение в России: в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (видео)
Наводнение затопило железнодорожные станции и дороги, два человека погибли.
В Туапсинском районе Краснодарского края РФ из-за потопа, вызванного сильными дождями, ввели режим чрезвычайной ситуации.
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24 октября на Туапсе обрушился проливной дождь. Всего за 6 часов выпало 116 мм осадков. Затопило железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк-Кривенковская.
Всего в Туапсинском районе в зоне затопления оказались 22330 домовладений с населением 72537 человек, передает Stormnews.
Наводнение разрушило мост в поселке Цыпка на автодороге регионального значения.
Кроме того, в Апшеронском районе произошло частичное подтопление 4 населенных пунктов. Эвакуировали 70 человек, в том числе 30 детей. В Лазаревском районе Сочи частично в зону подтопления попали 5 населенных пунктов.
Телеграм-канал Mash сообщает, что жертвами потопа стали два человека.
#Туапсе 20 минут назад, стихия не уходит pic.twitter.com/2KVu7ACwLp— Евгений Овсянников (@bensi23rus) 25 октября 2018 г.
Видео: youtube.com / Miss Gelya
Напомним, по меньшей мере 17 человек погибли в Никарагуа за последние несколько дней при попытке пересечь реки, уровень которых вырос из-за дождей.
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