Синоптики предупреждают о мокром снеге и сильном ветре в Украине

10:44, 25 октября 2018
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По Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Украинцев предупреждают о мокрый снег / Фото УНИАН
Украинцев предупреждают о мокрый снег / Фото УНИАН

В четверг, 25 октября, в Украине ожидается ухудшение погоды: усилится ветер и пройдут дожди.

Погода на сегодня: в Украине будет холодно, в большинстве областей пройдут дожди (карта)

Так, в Украине пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек.

На Киевщине 25 октября также пройдут дожди (местами с мокрым снегом); усиление ветра до 15-20 м/сек.

Напомним, 24-25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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