Непогода в Украине: без света остались 146 населенных пунктов

В Винницкой области без света остались жители 60 населенных пунктов.

В Украине обесточены 146 населенных пунктов / Фото УНИАН

В течение 24-25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Винницкой области обесточены 60 н.п., Львовской – 29 н.п., Тернопольской – 18 н.п., Черновицкой – 14 н.п., Ивано-Франковской – 7 н.п., Луганской – 6 н.п., Закарпатской – 5 н.п., Донецкой – 4 н.п. и Волынской – 3 н.п.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в четверг, 25 октября, в Украине пройдут дожди, во всех регионах сохранится холодная погода.