Пока Карпаты засыпает снегом, на юге Украины расцвели яблони (фото)

Последние дни на юге Украины наблюдается относительно теплая погода, несмотря на дожди.

В Запорожье расцвели яблони / фото instagram.com/its_zp

Пока Карпаты засыпает снегом, на юге Украины – в городе Запорожье – расцвели яблони.

Соответствующую фотографию опубликовали на странице сообщества "Это Запорожье" в Instagram.

В комментариях к публикации пользователи утверждают, что также на днях видели цветение каштана и сирени.

Последние дни на юге Украины наблюдается относительно теплая погода, несмотря на дожди. В то же время, в Карпатах уже началась настоящая зима. В частности, уже замело снегом популярный горнолыжный курорт Драгобрат в Закарпатской области и Буковель на Прикарпатье.