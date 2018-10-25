Пока Карпаты засыпает снегом, на юге Украины расцвели яблони (фото)
Последние дни на юге Украины наблюдается относительно теплая погода, несмотря на дожди.
Пока Карпаты засыпает снегом, на юге Украины – в городе Запорожье – расцвели яблони.
Соответствующую фотографию опубликовали на странице сообщества "Это Запорожье" в Instagram.
В комментариях к публикации пользователи утверждают, что также на днях видели цветение каштана и сирени.
Последние дни на юге Украины наблюдается относительно теплая погода, несмотря на дожди. В то же время, в Карпатах уже началась настоящая зима. В частности, уже замело снегом популярный горнолыжный курорт Драгобрат в Закарпатской области и Буковель на Прикарпатье.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+5°... +1°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+9°... +3°
- Ивано-Франковск+12°... +2°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+11°... +3°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+10°... +5°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+15°... +4°
- Полтава+7°... +1°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+11°... +3°
- Харьков+6°... 0°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницкий+9°... +4°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+12°... +4°
Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:95 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:68 %
Восход:07:30
Закат18:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей