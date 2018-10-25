В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +7°
Вечером в столице до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +7°.
Синоптик рассказала, когда следует ожидать потепления в Украине
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 7,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:34, а зайдет в 17:49.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 октября, в Украине пройдут дожди, во всех регионах сохранится холодная погода.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+5°... +1°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+9°... +3°
- Ивано-Франковск+12°... +2°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+11°... +3°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+10°... +5°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+15°... +4°
- Полтава+7°... +1°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+11°... +3°
- Харьков+6°... 0°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницкий+9°... +4°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+12°... +4°
Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:95 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:68 %
Восход:07:30
Закат18:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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