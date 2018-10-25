В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +7°

Вечером в столице до +4°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +7°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 7,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:34, а зайдет в 17:49.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 октября, в Украине пройдут дожди, во всех регионах сохранится холодная погода.

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