Погода на сегодня: в Украине будет холодно, в большинстве областей пройдут дожди (карта)
На юге температура до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 октября, в Украине пройдут дожди, во всех регионах сохранится холодная погода.
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер
Прогноз погоды на сегодня. На востоке ливни, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +10°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +7°. В центре ливни, температура до +10°.
Согласно народному прогнозу, 25 октября — Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+5°... +1°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+9°... +3°
- Ивано-Франковск+12°... +2°
- Киев+8°... +3°
- Кировоград+11°... +3°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+10°... +5°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+15°... +4°
- Полтава+7°... +1°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+11°... +3°
- Харьков+6°... 0°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницкий+9°... +4°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+12°... +4°
Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:95 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:68 %
Восход:07:30
Закат18:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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