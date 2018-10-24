В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +7°

17:00, 24 октября 2018
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Завтра в столице сохранится холодная погода.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 25 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +7°.

Киевлян предупреждают о дожде и сильном ветре

Подробный прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 7,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:34, а зайдет в 17:49.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 октября, в Украине пройдут дожди, во всех регионах сохранится холодная погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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