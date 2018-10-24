Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно и дождливо (видеопрогноз)

16:30, 24 октября 2018
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Температура не превысит +11°.

Завтра в Украине продолжатся дожди / УНИАН
Завтра в Украине продолжатся дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 октября, в Украине пройдут дожди, во всех регионах сохранится холодная погода.

Киевлян предупреждают о дожде и сильном ветре

Погода на завтра. На востоке ливни, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +10°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +7°. В центре ливни, температура до +10°.

Согласно народному прогнозу, 25 октября — Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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