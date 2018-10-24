Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно и дождливо (видеопрогноз)
Температура не превысит +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 октября, в Украине пройдут дожди, во всех регионах сохранится холодная погода.
Киевлян предупреждают о дожде и сильном ветре
Погода на завтра. На востоке ливни, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +10°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +7°. В центре ливни, температура до +10°.
Согласно народному прогнозу, 25 октября — Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 25 октября
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Погода в Украине
- Винница+6°... +3°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+8°... +5°
- Киев+7°... +1°
- Кировоград+7°... +1°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+7°... +5°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+9°... +3°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+7°... 0°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+8°... 0°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+9°... +6°
Виргиния, США
+ 5 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:75 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:29
Закат18:17
Видимость:16 км
Фаза луны:
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