У берегов Аляски произошло землетрясение

15:36, 24 октября 2018
102
0

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 24 октября, у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 4,9.

У берегов Новой Каледонии произошла серия мощных землетрясений

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 73 км на юго-запад от города Хупер-Бей. Очаг землетрясения залегал на глубине 2,6 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Аляска
Читайте также
В Киеве объявили штормовое предупреждение В Киеве объявили штормовое предупреждение
В Мексике бушует ураган "Уилла": эвакуированы более четырех тысяч человек В Мексике бушует ураган "Уилла": эвакуированы более четырех тысяч человек
Синоптики предупреждают о мокром снеге и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о мокром снеге и сильном ветре в Украине
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +7° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +7°
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, в большинстве областей пройдут дожди (карта) Погода на сегодня: в Украине будет холодно, в большинстве областей пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно и дождливо (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно и дождливо (видеопрогноз)
У берегов Аляски произошло землетрясение У берегов Аляски произошло землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 5 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
75 %
760 мм
3.2 м/с
1 %
Лента новостей