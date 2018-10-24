У берегов Аляски произошло землетрясение

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 24 октября, у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 73 км на юго-запад от города Хупер-Бей. Очаг землетрясения залегал на глубине 2,6 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.