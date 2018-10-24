У берегов Аляски произошло землетрясение
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В среду, 24 октября, у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 4,9.
У берегов Новой Каледонии произошла серия мощных землетрясений
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 73 км на юго-запад от города Хупер-Бей. Очаг землетрясения залегал на глубине 2,6 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.
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