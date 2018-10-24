В Никарагуа 17 человек погибли из-за сильных дождей

14:29, 24 октября 2018
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Люди пытались пересечь реки, уровень которых вырос из-за дождей.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере 17 человек погибли в Никарагуа за последние несколько дней при попытке пересечь реки, уровень которых вырос из-за дождей.

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Вице-президент страны Росарио Мурильо сообщила, что несмотря на улучшение погодных условий, все еще сохраняется красный - максимальный - уровень тревоги, передает Синьхуа.

На данный момент подтверждена гибель 17 человек, пытавшихся пересечь реки или ручьи.

Напомним, юг Испании пострадал от сильного наводнения, вызванного сильными дождями.

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Теги: #дождь#Никарагуа
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