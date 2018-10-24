Синоптик рассказала, когда следует ожидать потепления в Украине

13:00, 24 октября 2018
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К концу недели циклон покинет пределы Украины.

Потепление придет в Украину на выходных / УНИАН
Потепление придет в Украину на выходных / УНИАН

Плохая погода в Украине сохранится до выходных. В конце недели циклон, который вызвал осадки и ветер, покинет пределы страны.

Карпаты замело снегом (фото)

Прогноз погоды на 25 октября. В Украине продолжатся дожди, также сохранится сильный ветер. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"25 октября будет преобладать влажная погода с температурой воздуха +6...+9 градусов, на юге до +9...+12 градусов. Сильный ветер продержится", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве завтра периодический дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха +7 градусов.

К концу недели циклон покинет пределы Украины, во всех регионах потеплеет.

Напомним, 24-25 в Украине ожидается резкое изменение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#потепление
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