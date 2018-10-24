Синоптик рассказала, когда следует ожидать потепления в Украине
К концу недели циклон покинет пределы Украины.
Плохая погода в Украине сохранится до выходных. В конце недели циклон, который вызвал осадки и ветер, покинет пределы страны.
Прогноз погоды на 25 октября. В Украине продолжатся дожди, также сохранится сильный ветер. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"25 октября будет преобладать влажная погода с температурой воздуха +6...+9 градусов, на юге до +9...+12 градусов. Сильный ветер продержится", - пишет она.
По словам Диденко, в Киеве завтра периодический дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха +7 градусов.
К концу недели циклон покинет пределы Украины, во всех регионах потеплеет.
Напомним, 24-25 в Украине ожидается резкое изменение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в Украине
- Винница+6°... +3°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+8°... +5°
- Киев+7°... +1°
- Кировоград+7°... +1°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+7°... +5°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+9°... +3°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+7°... 0°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+8°... 0°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+9°... +6°
Виргиния, США
+ 5 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:75 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:29
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