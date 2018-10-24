Киевлян предупреждают о дожде и сильном ветре

Ветер усилится до 15-20 м/сек.

В Киеве сегодня ожидается дождь / фото УНИАН

В Киеве 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий.

В частности, ожидаются дожди и порывы ветра до 15-20 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В Киевской области ночью 25 октября ожидается дождь, местами – с мокрым снегом.

В КГГА призывают жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, 24 октября в Украине пройдут дожди, во всех регионах похолодает.