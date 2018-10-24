Карпаты замело снегом (фото, видео)

10:46, 24 октября 2018
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Снег выпал на горнолыжном курорте Драгобрат.

Карпаты засыпало снегом / snig.info/uk
Карпаты засыпало снегом / snig.info/uk

В Карпатах в ночь на 24 октября выпал снег. В частности, замело горнолыжный курорт Драгобрат.

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Снега выпало немало и по состоянию на 10:30 он продолжает падать.

В то же время спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды в горах. Так, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщают, что в Карпатах ожидается мокрый снег, метель, возможно образование снежного покрова (особенно на перевалах).

Спасатели предупреждают, что сильные осадки, усиление ветра негативно влияют на движение автомобильного и железнодорожного транспорта, а также усложняют работу электроэнергетики, коммунального хозяйства, линий связи.

В Карпатах идет снег / snig.info/uk
В Карпатах идет снег / snig.info/uk
Карпаты начало засыпать снегом / snig.info/uk
Карпаты начало засыпать снегом / snig.info/uk

Напомним, 24-25 в Украине ожидается резкое изменение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода#Карпаты
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