В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер
В Карпатах сегодня пройдет сильный снег.
В течение 24-25 в Украине ожидается резкое изменение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)
По информации Украинского гидрометцентра, пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом. Также по Украине ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, 24 октября в западных областях местами 25-30 м/сек.
В Карпатах и на Прикарпатье местами сильные осадки, метели, образование снежного покрова, 24 октября на высокогорье Карпат пройдет сильный снег.
Напомним, 24-25 октября на Киевщине пройдут дожди (25 октября местами с мокрым снегом). Также ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек.
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