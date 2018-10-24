В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер

В Карпатах сегодня пройдет сильный снег.

В Украине сегодня ухудшится погода / Фото УНИАН

В течение 24-25 в Украине ожидается резкое изменение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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По информации Украинского гидрометцентра, пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом. Также по Украине ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, 24 октября в западных областях местами 25-30 м/сек.

В Карпатах и на Прикарпатье местами сильные осадки, метели, образование снежного покрова, 24 октября на высокогорье Карпат пройдет сильный снег.

Напомним, 24-25 октября на Киевщине пройдут дожди (25 октября местами с мокрым снегом). Также ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек.