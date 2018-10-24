В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +8°
Вечером в столице температура до +3°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 октября, в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.
В Украину ворвется циклон: синоптик рассказала о похолодании и сильном ветре в Украине
Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +3°. Ветер западный и юго-западный, до 6,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 17:51.
Как сообщал УНИАН, 24 октября в Украине пройдут дожди, во всех регионах похолодает.
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Погода в Украине
- Винница+6°... +3°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+8°... +5°
- Киев+7°... +1°
- Кировоград+7°... +1°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+7°... +5°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+9°... +3°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+7°... 0°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+8°... 0°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+9°... +6°
Виргиния, США
+ 5 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:75 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:29
Закат18:17
Видимость:16 км
Фаза луны:
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