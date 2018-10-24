В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +8°

08:30, 24 октября 2018
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Вечером в столице температура до +3°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 октября, в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

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Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +3°. Ветер западный и юго-западный, до 6,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 17:51.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Украине пройдут дожди, во всех регионах похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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