В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)
Осадки ожидаются по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 октября в Украине пройдут дожди, во всех регионах похолодает.
В Украину ворвется циклон: синоптик рассказала о похолодании и сильном ветре в Украине
Прогноз погоды на сегодня. На востоке ливни, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +16°.
На западе Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура до +10°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +9°. В центре ливни, температура до +13°.
Согласно народному прогнозу, 24 октября — Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке — к ненастью (снегопаду). Ясная луна — предвестник мороза. Ветер подул с северной стороны — к большим холодам. Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+6°... +3°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+8°... +5°
- Киев+7°... +1°
- Кировоград+7°... +1°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+7°... +5°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+9°... +3°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+7°... 0°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+8°... 0°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+9°... +6°