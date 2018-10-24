В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)

08:11, 24 октября 2018
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Осадки ожидаются по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 24 октября в Украине пройдут дожди, во всех регионах похолодает.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке ливни, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +16°. 

На западе Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура до +10°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +9°. В центре ливни, температура до +13°.

Прогноз на 24 октября / УНИАН
Прогноз на 24 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 октября — Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке — к ненастью (снегопаду). Ясная луна — предвестник мороза. Ветер подул с северной стороны — к большим холодам. Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме.

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Теги: #погода#дождь
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