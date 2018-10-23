Жертвами шторма "Винсент" в Мексике стали 11 человек (видео)
Пока "Винсент" держит юг страны в плену, к северо-западному побережью Мексики приближается шторм "Вилла".
Одиннадцать человек погибли из-за шторма "Винсент", бушующем на юге Мексики.
Из-за ливня улицы региона превратились в реки, говорится в сюжете ТСН. Спасатели эвакуируют местных жителей на лодках, поскольку затопило и жилые дома. На склонах даже образовались грязевые водопады.
Пока "Винсент" держит юг страны в плену, к северо-западному побережью Мексики приближается шторм "Вилла".
Метеорологи говорят, "Вилла" уже достигла четвертой категории. Сейчас местные жители готовятся к стихии - укрепляют берега мешками с песком и забивают окна фанерой.
Ранее УНИАН сообщал, что в результате тропического шторма "Лубан" в провинции Эль-Махра на востоке Йемена погибли 11 человек.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+8°... +1°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+13°... +4°
- Житомир+7°... +1°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+11°... +1°
- Луганск+15°... +7°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+6°... +1°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+16°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницкий+8°... 0°
- Черкассы+12°... -1°
- Чернигов+9°... -2°
- Черновцы+9°... +4°
Виргиния, США
+ 12 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+12 °
Влажность:68 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:28
Закат18:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей