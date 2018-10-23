Жертвами шторма "Винсент" в Мексике стали 11 человек (видео)

20:19, 23 октября 2018
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Пока "Винсент" держит юг страны в плену, к северо-западному побережью Мексики приближается шторм "Вилла".

Сейчас местные жители готовятся к приближению шторма "Вилла" / REUTERS
Сейчас местные жители готовятся к приближению шторма "Вилла" / REUTERS

Одиннадцать человек погибли из-за шторма "Винсент", бушующем на юге Мексики.

Из-за ливня улицы региона превратились в реки, говорится в сюжете ТСН. Спасатели эвакуируют местных жителей на лодках, поскольку затопило и жилые дома. На склонах даже образовались грязевые водопады.

Пока "Винсент" держит юг страны в плену, к северо-западному побережью Мексики приближается шторм "Вилла".

Метеорологи говорят, "Вилла" уже достигла четвертой категории. Сейчас местные жители готовятся к стихии - укрепляют берега мешками с песком и забивают окна фанерой.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате тропического шторма "Лубан" в провинции Эль-Махра на востоке Йемена погибли 11 человек.

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Теги: #шторм#Мексика
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