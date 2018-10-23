В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +8°

Дождь в столице ожидается в течение всего дня.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 октября, в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +3°. Ветер западный и юго-западный, до 6,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:32, а зайдет в 17:51.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Украине пройдут дожди, во всех регионах похолодает.

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