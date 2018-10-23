Погода на завтра: в Украине похолодает и пройдут дожди (видеопрогноз)
На западе Украины завтра возможен мокрый снег.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 октября в Украине пройдут дожди, во всех регионах похолодает.
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Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке ливни, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +16°.
На западе Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура до +10°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +9°. В центре ливни, температура до +13°.
Согласно народному прогнозу, 24 октября — Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке — к ненастью (снегопаду). Ясная луна — предвестник мороза. Ветер подул с северной стороны — к большим холодам. Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +1°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+13°... +4°
- Житомир+7°... +1°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+11°... +1°
- Луганск+15°... +7°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+6°... +1°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+16°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницкий+8°... 0°
- Черкассы+12°... -1°
- Чернигов+9°... -2°
- Черновцы+9°... +4°