Погода на завтра: в Украине похолодает и пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 23 октября 2018
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На западе Украины завтра возможен мокрый снег.

В Украине завтра пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине завтра пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 октября в Украине пройдут дожди, во всех регионах похолодает.

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Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке ливни, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +16°. 

На западе Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура до +10°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +9°. В центре ливни, температура до +13°.

Согласно народному прогнозу, 24 октября — Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке — к ненастью (снегопаду). Ясная луна — предвестник мороза. Ветер подул с северной стороны — к большим холодам. Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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