В Украину ворвется циклон: синоптик рассказала о похолодании и сильном ветре в Украине

Температура воздуха завтра местами снизится до +4...+9 градусов.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Завтра, 24 октября, из-за влияния циклона в Украине похолодает и пройдут дожди (в западных областях с мокрым снегом).

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Температура воздуха местами понизится до +4...+9 градусов. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В среду к мокрому и ветреному состоянию присоединится еще и дальнейшее похолодание. Температура воздуха в течение дня на западе, севере и в Винницкой области составит +4...+9 градусов. В центральных областях +6...+11 градусов. На востоке и юге +9...+14 градусов", - пишет она.

По прогнозу Диденко, в Киеве завтра также ожидается сильный ветер, температура воздуха не превысит +6...+8 градусов.

Напомним, 24-25 октября погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.