В Украину ворвется циклон: синоптик рассказала о похолодании и сильном ветре в Украине
Температура воздуха завтра местами снизится до +4...+9 градусов.
Завтра, 24 октября, из-за влияния циклона в Украине похолодает и пройдут дожди (в западных областях с мокрым снегом).
Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
Температура воздуха местами понизится до +4...+9 градусов. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"В среду к мокрому и ветреному состоянию присоединится еще и дальнейшее похолодание. Температура воздуха в течение дня на западе, севере и в Винницкой области составит +4...+9 градусов. В центральных областях +6...+11 градусов. На востоке и юге +9...+14 градусов", - пишет она.
По прогнозу Диденко, в Киеве завтра также ожидается сильный ветер, температура воздуха не превысит +6...+8 градусов.
Напомним, 24-25 октября погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +1°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+13°... +4°
- Житомир+7°... +1°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+11°... +1°
- Луганск+15°... +7°
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- Николаев+14°... +3°
- Одесса+16°... +2°
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- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+14°... +5°
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