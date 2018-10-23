В Киев идут сильные дожди с мокрым снегом

Уже завтра погода в Киеве сильно ухудшится.

В Киев идет мокрый снег / УНИАН

В течение 24-25 октября в Киеве и Киевской области ожидается резкое изменение погодных условий.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды на 24-25 октября. На Киевщине пройдут дожди (25 октября местами с мокрым снегом). Также ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода. Сначала ожидается сильное похолодание, а на выходных потеплеет. 24-25 октября похолодает до +5...+10 градусов, на юге - до +8...+12 градусов.