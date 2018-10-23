К Мексике приближается мощный ураган "Уилла"

12:52, 23 октября 2018
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Ураган уже набрал силу пятой категории.

К Мексике приближается мощный ураган / REUTERS
К Мексике приближается мощный ураган / REUTERS

Ураган "Уилла", который достиг силы пятой категории со скоростью ветра 257 км/ч, приближается к побережью Мексики.

Число жертв урагана Майкл достигло 36 человек

Ожидается, что ураган выйдет на берег 23 октября между населенным пунктами Мазатлан и Пуэрто-Вальярта, сообщает The Washington Post.

Ко времени выхода на берег "Уилла" должен ослабнуть до третьей категории, однако он все еще будет смертельно опасным. Ураган вызовет сильные дожди, ветер и сходы оползней. 

Напомним, в австралийском штате Квинсленд пронесся торнадо. В результате тысячи домов остались без электроэнергии. 

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Теги: #Мексика#ураган
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