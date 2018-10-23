Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

Испания пострадала от наводнения / REUTERS

Юг Испании пострадал от сильного наводнения, вызванного сильными дождями.

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Из-за разгула стихии в провинции Малага сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, передает Euronews.

В регионе объявили красный - высший - уровень угрозы. В городе Ардалес в течение суток выпало около 40 мм осадков. Машины уходили под воду. Заблокировано движение на участках шести автомагистралей.

Жертвой стихии стал пожарный - его унесло потоком воды. Два человека, в спасении которых он принимал участие, выжили.

Напомним, вечером 21 октября на Рим (Италия) обрушился сильный дождь с градом, что привело к сильным затоплениям.