Юг Испании пострадал от сильного наводнения
Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.
Юг Испании пострадал от сильного наводнения, вызванного сильными дождями.
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Из-за разгула стихии в провинции Малага сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, передает Euronews.
В регионе объявили красный - высший - уровень угрозы. В городе Ардалес в течение суток выпало около 40 мм осадков. Машины уходили под воду. Заблокировано движение на участках шести автомагистралей.
Жертвой стихии стал пожарный - его унесло потоком воды. Два человека, в спасении которых он принимал участие, выжили.
Напомним, вечером 21 октября на Рим (Италия) обрушился сильный дождь с градом, что привело к сильным затоплениям.
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