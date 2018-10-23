Жертвами схода оползня в Колумбии стали девять человек
Пять человек пропали без вести.
Девять человек погибли, пятеро пропали без вести в результате схода оползня на севере Колумбии.
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Сход оползня в городе Барранкабермеха был вызван сильными дождями, несколько домов в бедном районе оказались под потоками грязи, передает Синьхуа со ссылкой на противопожарную службу.
На данный момент обнаружены тела девяти погибших, в том числе пяти несовершеннолетних. В спасательной операции участвуют более 45 отрядов управления гражданской обороны, Красного Креста, полиции и армии.
Напомним, в результате наводнения на юге Франции в департаменте Од погибли 11 человек, еще 8 человек были ранены.
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