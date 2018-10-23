Дождь, мокрый снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

09:40, 23 октября 2018
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В горах пройдет сильный снег.

Завтра в Украине ухудшится погода / Фото УНИАН
Завтра в Украине ухудшится погода / Фото УНИАН

24-25 октября погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

Так, пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, 24 октября в западных областях местами до 25-30 м/сек.

В Карпатах и на Прикарпатье ожидается мокрый снег, метель, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег).

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода. Сначала ожидается сильное похолодание, а на выходных потеплеет.

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Теги: #снег#погода#дождь#штормовое предупреждение
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