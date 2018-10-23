Дождь, мокрый снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
В горах пройдет сильный снег.
24-25 октября погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
Так, пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, 24 октября в западных областях местами до 25-30 м/сек.
В Карпатах и на Прикарпатье ожидается мокрый снег, метель, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег).
В Украину пришла метеорологическая осень
Напомним, на этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода. Сначала ожидается сильное похолодание, а на выходных потеплеет.
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