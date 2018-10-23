В Киеве сегодня без осадков, температура до +9°

08:30, 23 октября 2018
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В столице сегодня будет пасмурно.

Сегодня в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН
Сегодня в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 октября в Киеве пасмурно, но без осадков. Температура до +9°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер западный и юго-западный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 17:52.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 октября, в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах сохранится прохладная погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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