В Киеве сегодня без осадков, температура до +9°
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 октября в Киеве пасмурно, но без осадков. Температура до +9°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер западный и юго-западный, до 4,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 17:52.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 октября, в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах сохранится прохладная погода.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +1°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+13°... +4°
- Житомир+7°... +1°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+11°... +1°
- Луганск+15°... +7°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+6°... +1°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+16°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницкий+8°... 0°
- Черкассы+12°... -1°
- Чернигов+9°... -2°
- Черновцы+9°... +4°
Виргиния, США
+ 12 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+12 °
Влажность:68 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:28
Закат18:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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