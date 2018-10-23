Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

Дожди ожидаются в западных областях.

Сегодня в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 октября, в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах сохранится прохладная погода.

Читайте также Доставайте пуховики: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +12°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +10°. В центре практически без осадков, температура до +15°.

Прогноз на 23 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 октября — Евлампия. Если на Евлампия рожки месяца на север — будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю. Куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.