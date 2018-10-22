В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, температура до +9°

17:00, 22 октября 2018
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра без осадков / photographers.ua, jDtnt
В Киеве завтра без осадков / photographers.ua, jDtnt

Согласно данным Погода УНИАН, 23 октября в Киеве пасмурно, но без осадков. Температура до +9°.

Погода на неделю в Украине: похолодание принесет дожди и мокрый снег (карта)

Подробный прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер западный и юго-западный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:32, а зайдет в 17:52.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 октября, в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах сохранится прохладная погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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