Прогноз погоды на завтра: половину Украины накроют дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге - до +17°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 октября, в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах сохранится прохладная погода.
Погода на неделю в Украине: похолодание принесет дожди и мокрый снег (карта)
Погода на завтра. На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +12°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +10°. В центре практически без осадков, температура до +15°.
Согласно народному прогнозу, 23 октября — Евлампия. Если на Евлампия рожки месяца на север — будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю. Куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 23 октября
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Погода в Украине
- Винница+10°... +5°
- Днепр+15°... +7°
- Донецк+15°... +4°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+14°... +8°
- Ивано-Франковск+13°... +6°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+13°... +7°
- Луганск+15°... +5°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+10°... +4°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+16°... +8°
- Полтава+12°... +7°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+16°... +7°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+12°... +6°
- Херсон+17°... +10°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+11°... +3°
- Черновцы+13°... +8°
Виргиния, США
+ 8 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+7 °
Влажность:66 %
Давление:757 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:27
Закат18:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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