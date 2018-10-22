Прогноз погоды на завтра: половину Украины накроют дожди (видеопрогноз)

16:30, 22 октября 2018
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Теплее всего будет на юге - до +17°.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 октября, в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах сохранится прохладная погода.

Погода на неделю в Украине: похолодание принесет дожди и мокрый снег (карта)

Погода на завтра. На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +12°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +10°. В центре практически без осадков, температура до +15°.

Согласно народному прогнозу, 23 октября — Евлампия. Если на Евлампия рожки месяца на север — будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю. Куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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