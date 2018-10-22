Доставайте пуховики: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине

Циклон принесет в Украину холодную погоду и осадки.

На этой неделе в Украине похолодает / Фото УНИАН

На этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода. Сначала ожидается сильное похолодание, а на выходных потеплеет.

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24-25 октября циклон принесет в Украину дожди, сильный ветер, а местами и мокрый снег. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завтра похолодание до +6...+10 градусов, небольшой дождь на западе и севере, плюс Винниччина. На востоке, юге и в большинстве центральных областей еще +10...+16 градусов и сухо", - пишет она.

По словам Диденко, в течение 24-25 октября похолодает до +5...+10 градусов, на юге - до +8...+12 градусов.

На выходных в Украине снова потеплеет, осадков не ожидается.

Напомним, на этой неделе в Киеве сильно похолодает, а в четверг, 25 октября, ожидается первый снег.