Доставайте пуховики: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине
Циклон принесет в Украину холодную погоду и осадки.
На этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода. Сначала ожидается сильное похолодание, а на выходных потеплеет.
Погода на неделю в Украине: похолодание принесет дожди и мокрый снег (карта)
24-25 октября циклон принесет в Украину дожди, сильный ветер, а местами и мокрый снег. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Завтра похолодание до +6...+10 градусов, небольшой дождь на западе и севере, плюс Винниччина. На востоке, юге и в большинстве центральных областей еще +10...+16 градусов и сухо", - пишет она.
По словам Диденко, в течение 24-25 октября похолодает до +5...+10 градусов, на юге - до +8...+12 градусов.
На выходных в Украине снова потеплеет, осадков не ожидается.
Напомним, на этой неделе в Киеве сильно похолодает, а в четверг, 25 октября, ожидается первый снег.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +5°
- Днепр+15°... +7°
- Донецк+15°... +4°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+14°... +8°
- Ивано-Франковск+13°... +6°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+13°... +7°
- Луганск+15°... +5°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+10°... +4°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+16°... +8°
- Полтава+12°... +7°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+16°... +7°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+12°... +6°
- Херсон+17°... +10°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+11°... +3°
- Черновцы+13°... +8°
Виргиния, США
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