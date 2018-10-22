После аномального дождя Рим сковало льдом (фото, видео)
Из-за непогоды в городе было парализовано дорожное движение.
Вечером 21 октября на Рим (Италия) обрушился сильный дождь с градом, что привело к сильным затоплениям.
В Тунисе из-за ливня погибли пять человек
Из-за непогоды в городе было парализовано дорожное движение, падали деревья, сообщает ANSA.
Ассоциация фермеров "Колдиретти" назвала происходящее "катастрофой для сельского хозяйства Италии". Предполагается, что дождь и град нанесли ущерб на миллионы евро.
Отмечается, что многие итальянские регионы пострадали от непогоды. Так, в Лацио град побил оливковые деревья, а в Кампании из-за ливней не работают школы.
Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 октября 2018 г.
Напомним, в результате тропического шторма "Лубан" в провинции Эль-Махра на востоке Йемена погибли 11 человек.
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