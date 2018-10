После аномального дождя Рим сковало льдом (фото, видео)

Из-за непогоды в городе было парализовано дорожное движение.

Из-за непогоды в городе было парализовано дорожное движение, падали деревья, сообщает ANSA.

Ассоциация фермеров "Колдиретти" назвала происходящее "катастрофой для сельского хозяйства Италии". Предполагается, что дождь и град нанесли ущерб на миллионы евро.

Отмечается, что многие итальянские регионы пострадали от непогоды. Так, в Лацио град побил оливковые деревья, а в Кампании из-за ливней не работают школы.

Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA