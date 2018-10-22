После аномального дождя Рим сковало льдом (фото, видео)

14:32, 22 октября 2018
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Из-за непогоды в городе было парализовано дорожное движение.

Рим пострадал от наводнения / www.instagram.com/meteo_limet/
Рим пострадал от наводнения / www.instagram.com/meteo_limet/

Вечером 21 октября на Рим (Италия) обрушился сильный дождь с градом, что привело к сильным затоплениям. 

В Тунисе из-за ливня погибли пять человек

Из-за непогоды в городе было парализовано дорожное движение, падали деревья, сообщает ANSA

Ассоциация фермеров "Колдиретти" назвала происходящее "катастрофой для сельского хозяйства Италии". Предполагается, что дождь и град нанесли ущерб на миллионы евро.

Отмечается, что многие итальянские регионы пострадали от непогоды. Так, в Лацио град побил оливковые деревья, а в Кампании из-за ливней не работают школы.

Напомним, в результате тропического шторма "Лубан" в провинции Эль-Махра на востоке Йемена погибли 11 человек.

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Теги: #дождь#Рим
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