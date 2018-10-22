На этой неделе в Киеве ожидается первый снег

13:48, 22 октября 2018
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25 октября в столице пройдет дождь с мокрым снегом.

На этой неделе в столице ожидается мокрый снег / УНИАН
На этой неделе в столице ожидается мокрый снег / УНИАН

На этой неделе в Киеве сильно похолодает, а в четверг, 25 октября, ожидается первый снег.

В Украине сегодня будет прохладно, на востоке пройдут дожди (карта)

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, 25 октября температура ночью в столице опустится до +2...+4 градусов, пройдет дождь с мокрым снегом. 

По прогнозам синоптиков, снег в Киеве не задержится. Уже 26 октября ожидается потепление.

В четверг в Киеве ожидается дождь со снегом / Укргидрометцентр
В четверг в Киеве ожидается дождь со снегом / Укргидрометцентр

Напомним, почти всю неделю в Украине будет прохладно и с дождями, однако на выходных во всех регионах ожидается потепление.

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Теги: #снег#Киев#погода
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