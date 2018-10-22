На этой неделе в Киеве ожидается первый снег
25 октября в столице пройдет дождь с мокрым снегом.
На этой неделе в Киеве сильно похолодает, а в четверг, 25 октября, ожидается первый снег.
В Украине сегодня будет прохладно, на востоке пройдут дожди (карта)
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Так, 25 октября температура ночью в столице опустится до +2...+4 градусов, пройдет дождь с мокрым снегом.
По прогнозам синоптиков, снег в Киеве не задержится. Уже 26 октября ожидается потепление.
Напомним, почти всю неделю в Украине будет прохладно и с дождями, однако на выходных во всех регионах ожидается потепление.
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