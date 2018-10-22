Погода на неделю в Украине: похолодание принесет дожди и мокрый снег (карта)

Почти всю неделю в Украине будет холодно, потепление ожидается на выходных.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, почти всю неделю в Украине будет прохладно и с дождями, однако на выходных во всех регионах ожидается потепление.

Прогноз погоды на понедельник. В Украине практически без осадков. На юге до +19°, в остальных регионах до +11°...+18°.

Прогноз на 22 октября / УНИАН

Во вторник, 23 октября, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +18°.

Прогноз на 23 октября / УНИАН

В среду, 24 октября, по всей стране пройдут дожди, в Карпатах - местами со снегом. Самая теплая погода будет на юге - до +16°. В остальных регионах до +15°.

Прогноз на 24 октября / УНИАН

В четверг в Украине также ожидаются осадки. Ночью по стране -1°…+7°, днем на юге и востоке до +11°.

Прогноз на 25 октября / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. На юге и западе до +15°, в остальных регионах до +10°.

Прогноз на 26 октября / УНИАН

27 и 28 октября в Украине потеплеет. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +5°, на остальной территории +6°…+11°. Днем температура по стране +11°...+19°. В воскресенье ночью на востоке до +6°, днем в Украине от +16° до +22°.

Прогноз на 27 октября / УНИАН

Прогноз на 28 октября / УНИАН

Народный прогноз погоды

22 октября — Якова Алфеева Апостола. Белый снег на Якова — на добро. С Якова студеного холод крыльями машет. Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней. 23 октября — Евлампия. Если на Евлампия рожки месяца на север — будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю.

Читайте также В Украине сегодня будет прохладно, на востоке пройдут дожди (карта)

24 октября — Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке — к ненастью (снегопаду). Ясная луна — предвестник мороза. Ветер подул с северной стороны — к большим холодам. Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме.

25 октября — Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. 26 октября — Мученика Карпа, Иверской иконы Божией матери. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар.

27 октября — Параскевы Терновской, Назария. Параскева-Пятница — женской зимней работы покровительница. Ненастная осень — дождливая весна. 28 октября — Евфимии (Ефима). Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.