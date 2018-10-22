Жертвами тропического шторма "Лубан" в Йемене стали 11 человек
"Лубан" вышел на сушу в провинции Эль-Махра 14 октября.
В результате тропического шторма "Лубан" в провинции Эль-Махра на востоке Йемена погибли 11 человек.
Число жертв циклона "Титли" в Индии возросло до 57 человек
Шторм привел к наводнениям, 124 человека пострадали, передает Синьхуа со ссылкой на представительство ООН в Йемене.
"Лубан" вышел на сушу в провинции Эль-Махра 14 октября, принеся бурный ветер и сильные дожди, что привело к наводнениям. Из-за разгула стихии свыше 60 домов были разрушены, более 2,2 тыс. семей остались без крова.
Напомним, в большинстве районов Туниса ночью 17 октября прошли сильные дожди. В результате пять человек погибли и двое пропали без вести.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... +5°
- Днепр+15°... +7°
- Донецк+15°... +4°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+14°... +8°
- Ивано-Франковск+13°... +6°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+13°... +7°
- Луганск+15°... +5°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+10°... +4°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+16°... +8°
- Полтава+12°... +7°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+16°... +7°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+12°... +6°
- Херсон+17°... +10°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+11°... +3°
- Черновцы+13°... +8°
Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+4 °
Влажность:66 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:27
Закат18:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей