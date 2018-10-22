Жертвами тропического шторма "Лубан" в Йемене стали 11 человек

10:45, 22 октября 2018
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"Лубан" вышел на сушу в провинции Эль-Махра 14 октября.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате тропического шторма "Лубан" в провинции Эль-Махра на востоке Йемена погибли 11 человек.

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Шторм привел к наводнениям, 124 человека пострадали, передает Синьхуа со ссылкой на представительство ООН в Йемене.

"Лубан" вышел на сушу в провинции Эль-Махра 14 октября, принеся бурный ветер и сильные дожди, что привело к наводнениям. Из-за разгула стихии свыше 60 домов были разрушены, более 2,2 тыс. семей остались без крова.

Напомним, в большинстве районов Туниса ночью 17 октября прошли сильные дожди. В результате пять человек погибли и двое пропали без вести.

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Теги: #наводнение#Йемен
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