В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:43, 22 октября 2018
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Пожарная опасность сохраняется почти во всех регионах Украины.

Украинцев предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua
Украинцев предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua

Сегодня, 22 октября, почти по всей Украине ожидается пожарная опасность самого высокого уровня.

В Украине сегодня будет прохладно, на востоке пройдут дожди (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 октября в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В Украине сохраняется пожарная опасность / Укргидрометцентр
В Украине сохраняется пожарная опасность / Укргидрометцентр

Напомним, с понедельника, 22 октября, погода в Украине станет по-настоящему осенней. Так, прогнозируются мокрый снег, похолодание и сильный ветер.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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