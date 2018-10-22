В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность сохраняется почти во всех регионах Украины.

Украинцев предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua

Сегодня, 22 октября, почти по всей Украине ожидается пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 октября в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В Украине сохраняется пожарная опасность / Укргидрометцентр

Напомним, с понедельника, 22 октября, погода в Украине станет по-настоящему осенней. Так, прогнозируются мокрый снег, похолодание и сильный ветер.