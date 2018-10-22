В Киеве сегодня без осадков, температура до +11°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 октября в Киеве без осадков, температура до +11°.
В Украине сегодня будет прохладно, на востоке пройдут дожди (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +5°. Ветер северный и северо-западный, до 3,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:26, а зайдет в 17:58.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +19°.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +5°
- Днепр+15°... +7°
- Донецк+15°... +4°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+14°... +8°
- Ивано-Франковск+13°... +6°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+13°... +7°
- Луганск+15°... +5°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+10°... +4°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+16°... +8°
- Полтава+12°... +7°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+16°... +7°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+12°... +6°
- Херсон+17°... +10°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+11°... +3°
- Черновцы+13°... +8°
Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+4 °
Влажность:66 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:27
Закат18:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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