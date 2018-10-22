В Киеве сегодня без осадков, температура до +11°

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 октября в Киеве без осадков, температура до +11°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +5°. Ветер северный и северо-западный, до 3,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:26, а зайдет в 17:58.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +19°.

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