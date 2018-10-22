В Украине сегодня будет прохладно, на востоке пройдут дожди (карта)

08:11, 22 октября 2018
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Теплее всего будет на юге - до +19°.

Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +19°.

Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура до +17°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +19°.

На западе Украины солнечно. Температура до +15°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +15°. В центре  местами пройдут дожди, температура до +17°.

Прогноз на 22 октября / УНИАН
Прогноз на 22 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 октября — Якова Алфеева Апостола. Белый снег на Якова — на добро. С Якова студеного холод крыльями машет. Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.

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Теги: #погода#дождь
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