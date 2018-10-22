В Украине сегодня будет прохладно, на востоке пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге - до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +19°.
Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура до +17°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +19°.
На западе Украины солнечно. Температура до +15°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура до +17°.
Согласно народному прогнозу, 22 октября — Якова Алфеева Апостола. Белый снег на Якова — на добро. С Якова студеного холод крыльями машет. Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +5°
- Днепр+15°... +7°
- Донецк+15°... +4°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+14°... +8°
- Ивано-Франковск+13°... +6°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+13°... +7°
- Луганск+15°... +5°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+10°... +4°
- Николаев+17°... +9°
- Одесса+16°... +8°
- Полтава+12°... +7°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+16°... +7°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+12°... +6°
- Херсон+17°... +10°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+11°... +3°
- Черновцы+13°... +8°
Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+4 °
Влажность:66 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:27
Закат18:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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