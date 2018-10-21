Мокрый снег, холод и ветер: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карта)

Самыми сложными ожидаются среда и четверг в Украине.

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На следующей неделе, а именно с понедельника, 22 октября, погода в Украине станет по-настоящему осенней. Так, прогнозируются мокрый снег, похолодание и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что с начала новой недели похолодание в Украине усилится. Поэтому температура воздуха будет достигать от +9+15 градусов в середине недели до +7+12 градусов.

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В ночные часы температура воздуха в Украине будет от +4+10 градусов до +1+5 градусов, а местами ожидаются и небольшие минусовые температуры. При этом увеличится облачность и прибавится дождей.

"Самыми сложными ожидаются среда и четверг в Украине. Пройдут дожди, усилится ветер до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем в пределах +6+10 градусов, на Юге и Востоке – до +12+15 градусов", – говорится в сообщении синоптика.

Диденко также отметила, что 24-25 октября в западных областях Украины, в северной части и в Винницкой области местами возможен мокрый снег с сильным ветром.

Прогноз погоды на понедельник, 22 октября, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +9...+11

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +15...+17

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – + 10... + 12

Полтава – +11...+13

Днепр – +13...+15

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +13...+15

Киев – +11...+13