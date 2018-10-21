Мокрый снег, холод и ветер: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карта)
Самыми сложными ожидаются среда и четверг в Украине.
На следующей неделе, а именно с понедельника, 22 октября, погода в Украине станет по-настоящему осенней. Так, прогнозируются мокрый снег, похолодание и сильный ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что с начала новой недели похолодание в Украине усилится. Поэтому температура воздуха будет достигать от +9+15 градусов в середине недели до +7+12 градусов.
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В ночные часы температура воздуха в Украине будет от +4+10 градусов до +1+5 градусов, а местами ожидаются и небольшие минусовые температуры. При этом увеличится облачность и прибавится дождей.
"Самыми сложными ожидаются среда и четверг в Украине. Пройдут дожди, усилится ветер до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем в пределах +6+10 градусов, на Юге и Востоке – до +12+15 градусов", – говорится в сообщении синоптика.
Диденко также отметила, что 24-25 октября в западных областях Украины, в северной части и в Винницкой области местами возможен мокрый снег с сильным ветром.
Прогноз погоды на понедельник, 22 октября, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +9...+11
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – +15...+17
Николаев – +15...+17
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы – + 10... + 12
Полтава – +11...+13
Днепр – +13...+15
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +13...+15
Киев – +11...+13
Погода в Украине
- Винница+12°... +2°
- Днепр+13°... +5°
- Донецк+13°... +6°
- Житомир+13°... +3°
- Запорожье+14°... +5°
- Ивано-Франковск+13°... +3°
- Киев+11°... +3°
- Кировоград+15°... +2°
- Луганск+16°... +9°
- Луцк+11°... +5°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+17°... +6°
- Одесса+19°... +5°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+11°... +3°
- Симферополь+16°... +6°
- Сумы+12°... +1°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+10°... +5°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+11°... +1°
- Черкассы+13°... 0°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+14°... +6°