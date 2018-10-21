Число жертв урагана Майкл достигло 36 человек

01:33, 21 октября 2018
136
0

Чиновники из четырех штатов - Флориды, Джорджии, Северной Каролины и Вирджинии - подтвердили, что люди погибли в результате шторма.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате урагана Майкл, который обрушился на побережье США 10 октября, погибло не менее 36 человек.

Неподалеку от Бердянска произошло мощное землетрясение

Об этом сообщает CNN. Детали о гибели людей не сообщаются. Чиновники из четырех штатов - Флориды, Джорджии, Северной Каролины и Вирджинии - подтвердили, что люди погибли в результате шторма.

Как известно, ураган "Майкл" достиг побережья Флориды 10 октября, имея 4 категорию мощности из пяти. Впоследствии сила урагана ослабла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#ураган
Читайте также
Мокрый снег, холод и ветер: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карта) Мокрый снег, холод и ветер: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карта)
Завтра в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта) Завтра в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)
До конца суток Украину накроет туман (карта) До конца суток Украину накроет туман (карта)
На Днепропетровщине объявили штормовое предупреждение На Днепропетровщине объявили штормовое предупреждение
В Тунисе из-за ливня погибли пять человек В Тунисе из-за ливня погибли пять человек
Бабье лето в Киеве установило пять температурных рекордов Бабье лето в Киеве установило пять температурных рекордов
В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
65 %
747 мм
7.7 м/с
4 %
Лента новостей