Число жертв урагана Майкл достигло 36 человек
Чиновники из четырех штатов - Флориды, Джорджии, Северной Каролины и Вирджинии - подтвердили, что люди погибли в результате шторма.
В результате урагана Майкл, который обрушился на побережье США 10 октября, погибло не менее 36 человек.
Неподалеку от Бердянска произошло мощное землетрясение
Об этом сообщает CNN. Детали о гибели людей не сообщаются. Чиновники из четырех штатов - Флориды, Джорджии, Северной Каролины и Вирджинии - подтвердили, что люди погибли в результате шторма.
Как известно, ураган "Майкл" достиг побережья Флориды 10 октября, имея 4 категорию мощности из пяти. Впоследствии сила урагана ослабла.
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