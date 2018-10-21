Число жертв урагана Майкл достигло 36 человек

Чиновники из четырех штатов - Флориды, Джорджии, Северной Каролины и Вирджинии - подтвердили, что люди погибли в результате шторма.

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В результате урагана Майкл, который обрушился на побережье США 10 октября, погибло не менее 36 человек.

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Об этом сообщает CNN. Детали о гибели людей не сообщаются. Чиновники из четырех штатов - Флориды, Джорджии, Северной Каролины и Вирджинии - подтвердили, что люди погибли в результате шторма.

Как известно, ураган "Майкл" достиг побережья Флориды 10 октября, имея 4 категорию мощности из пяти. Впоследствии сила урагана ослабла.