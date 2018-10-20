Завтра в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)
Средняя температура воздуха знизимться до +14+16 градусов тепла.
В воскресенье, 21 октября, в Украине окончательно закончится бабье лето, а на смену ему начнется холодная, мокрая осень. Во всех областях снизится температура воздуха, а иногда возможны кратковременные осадки.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"21 октября в западных и северных областях пройдут небольшие дожди", – отметила синоптик.
В частности, в воскресенье по всей территории страны будет облачно, а средняя температура воздуха знизимться до +14+16 градусов тепла.
Теплее всего будет на юге и востоке страны, где столбики термометров покажут +16+18 градусов. Самую холодную погоду следует ожидать жителям запада и севера. Там температура опустится до +12+15 градусов.
До конца суток Украину накроет туман (карта)
В Киеве 21 октября также облачно, прохладно, возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды на воскресенье, 21 октября, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +15...+17
Николаев – +16...+18
Херсон – +17...+19
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Сумы – +11...+13
Полтава – +13...+15
Днепр – +16...+18
Запорожье – +17...+19
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Киев – +12...+14
Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+19°... +9°
- Донецк+17°... +9°
- Житомир+12°... +2°
- Запорожье+19°... +9°
- Ивано-Франковск+14°... +2°
- Киев+14°... +3°
- Кировоград+17°... +5°
- Луганск+19°... +9°
- Луцк+12°... +1°
- Львов+12°... +2°
- Николаев+19°... +9°
- Одесса+19°... +7°
- Полтава+16°... +7°
- Ровно+13°... +1°
- Симферополь+19°... +11°
- Сумы+15°... +4°
- Тернополь+14°... 0°
- Харьков+15°... +7°
- Херсон+20°... +9°
- Хмельницкий+15°... +3°
- Черкассы+18°... +3°
- Чернигов+14°... -1°
- Черновцы+15°... +6°