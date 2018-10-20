До конца суток Украину накроет туман (карта)
Кроме того, 20-21 октября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Сегодня, 20 октября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, западные и северные области до конца дня накроет туман.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
"До конца суток 20 октября в западных и северных областях туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.
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Так, туман накроет западные регионы – Закарпатье, Львовщину, Ивано-Франковщину, Закарпатье, Тернопольщину, Хмельницк, Волынь, и северные – Ровенскую, Житомирскую область, Киевщину, Черниговщину и Сумщину.
Кроме того, 20-21 октября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Добавим, ранее УНИАН сообщал, что во второй половине октября на смену теплой, солнечной и ясной погоде придут дожди и похолодание.
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