До конца суток Украину накроет туман (карта)

17:29, 20 октября 2018
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Кроме того, 20-21 октября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 20 октября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, западные и северные области до конца дня накроет туман.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

"До конца суток 20 октября в западных и северных областях туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.

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Так, туман накроет западные регионы – Закарпатье, Львовщину, Ивано-Франковщину, Закарпатье, Тернопольщину, Хмельницк, Волынь, и северные – Ровенскую, Житомирскую область, Киевщину, Черниговщину и Сумщину.

Кроме того, 20-21 октября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о тумане в Украине
Синоптики предупреждают о тумане в Украине

Добавим, ранее УНИАН сообщал, что во второй половине октября на смену теплой, солнечной и ясной погоде придут дожди и похолодание.

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Теги: #прогноз погоды#туман в Украине
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