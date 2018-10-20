На Днепропетровщине объявили штормовое предупреждение

13:56, 20 октября 2018
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Также на территории области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии в период с 20 по 25 октября 2018 года объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Днепропетровской области. Там отметили, что в течение этого периода на территории области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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В течение 20 октября в Днепре ожидается малооблачная сухая погода. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура воздуха по области ночью 4-9°, днем 16-21°, по городу ночью 7-9°, днем 18-20°.

21 - 22 октября - переменная облачность. Без существенных осадков, лишь 22 октября днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам синоптиков, погода в ноябре 2018 года в Украине будет холодной. Чем ближе к декабрю, тем ниже будет опускаться температура воздуха. Резких потеплений не ожидается.

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Теги: #Днепр#Днепропетровщина#штормовое предупреждение
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