С каждым днем будет все холоднее: синоптики дали прогноз на ноябрь
Несмотря на низкие температуры воздуха, в ноябре нас ждет много солнечных дней.
Ноябрь – преддверие зимы, самый холодный осенний месяц. И если сентябрь и октябрь баловали жителей Украины теплой погодой и длительным «бабьим летом», ноябрь приготовил для нас первые заморозки и мокрый снег.
Об этом сообщает "Метеопрог".
Погода в ноябре 2018 года будет холодной. Чем ближе к декабрю, тем ниже будет опускаться температура воздуха. Резких потеплений не ожидается.
Уже к концу октября, на День всех святых, нас ожидает похолодание. Такая погодная тенденция сохранится и в начале ноября. Прогнозируемая температура воздуха опустится до +3…+5 градусов по шкале Цельсия ночью; и +9…+10ºС, днем.
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В конце месяца мы ощутим первые заморозки, не исключены также осадки в виде мокрого снега. Первые две недели температура будет удерживаться в пределах +4…+10ºС. С каждым днем будет становиться все холоднее.
В последнюю неделю ноября, столбики термометров будут показывать +3…+4ºС днем, ночная температура воздуха будет колебаться в пределах -1…+1ºС.
В последний месяц осени не стоит рассчитывать на теплую погоду. Но прогноз на ноябрь не так уж пессимистичен. Долгосрочный прогноз указывает, что будет мало дождливых дней. Будет преобладать малооблачная погода, а небо не будет затянуто свинцовыми тучами. Несмотря на низкие температуры воздуха, в ноябре нас ждет много солнечных дней.
Конечно же, не обойдется без пасмурной погоды с затяжными дождями. Но все же в ноябре будет достаточно солнца, чтобы насладиться неспешными осенними прогулками на свежем воздухе.
Как сообщал УНИАН, синоптик рассказала о сильном похолодании в Украине: местами температура опустится до +8 градусов.
Погода в Украине
- Винница+18°... +7°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+23°... +7°
- Житомир+16°... +7°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+17°... +6°
- Киев+16°... +7°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+21°... +6°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+16°... +7°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+23°... +8°
- Полтава+19°... +9°
- Ровно+15°... +5°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+18°... +8°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+16°... +8°
- Черкассы+19°... +6°
- Чернигов+18°... +4°
- Черновцы+17°... +8°