С каждым днем будет все холоднее: синоптики дали прогноз на ноябрь

Несмотря на низкие температуры воздуха, в ноябре нас ждет много солнечных дней.

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Ноябрь – преддверие зимы, самый холодный осенний месяц. И если сентябрь и октябрь баловали жителей Украины теплой погодой и длительным «бабьим летом», ноябрь приготовил для нас первые заморозки и мокрый снег.

Об этом сообщает "Метеопрог".

Погода в ноябре 2018 года будет холодной. Чем ближе к декабрю, тем ниже будет опускаться температура воздуха. Резких потеплений не ожидается.

Уже к концу октября, на День всех святых, нас ожидает похолодание. Такая погодная тенденция сохранится и в начале ноября. Прогнозируемая температура воздуха опустится до +3…+5 градусов по шкале Цельсия ночью; и +9…+10ºС, днем.

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В конце месяца мы ощутим первые заморозки, не исключены также осадки в виде мокрого снега. Первые две недели температура будет удерживаться в пределах +4…+10ºС. С каждым днем будет становиться все холоднее.

В последнюю неделю ноября, столбики термометров будут показывать +3…+4ºС днем, ночная температура воздуха будет колебаться в пределах -1…+1ºС.

В последний месяц осени не стоит рассчитывать на теплую погоду. Но прогноз на ноябрь не так уж пессимистичен. Долгосрочный прогноз указывает, что будет мало дождливых дней. Будет преобладать малооблачная погода, а небо не будет затянуто свинцовыми тучами. Несмотря на низкие температуры воздуха, в ноябре нас ждет много солнечных дней.

Конечно же, не обойдется без пасмурной погоды с затяжными дождями. Но все же в ноябре будет достаточно солнца, чтобы насладиться неспешными осенними прогулками на свежем воздухе.

Как сообщал УНИАН, синоптик рассказала о сильном похолодании в Украине: местами температура опустится до +8 градусов.