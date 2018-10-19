Синоптик рассказала о сильном похолодании в Украине: местами температура опустится до +8 градусов
В течение следующей недели в Украине будет холодно.
Завтра, 20 октября, в Украине начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями.
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В субботу в Украине похолодает до +12...+16 градусов, в воскресенье до +8...+14 градусов. Такой прогноз погоды сделала синоптик Наталья Диденко.
"Сегодня еще побудет у нас тепло, но на западе уже клубятся облачка и даже появился первый застенчивый дождь... Завтра похолодает до +12...+16 градусов, а в воскресенье уже до +8..+14 градусов.
Теплее еще побудет на юге, во многих центральных областях и на востоке, там +15...+20 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, в течение следующей недели в Украине будет холодно.
Напомним, в четверг, 18 октября, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +23,1°, что на 1,3° выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксировано в 1967 году.
Погода в Украине
- Винница+18°... +7°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+23°... +7°
- Житомир+16°... +7°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+17°... +6°
- Киев+16°... +7°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+21°... +6°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+16°... +7°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+23°... +8°
- Полтава+19°... +9°
- Ровно+15°... +5°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+18°... +8°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+16°... +8°
- Черкассы+19°... +6°
- Чернигов+18°... +4°
- Черновцы+17°... +8°