Синоптик рассказала о сильном похолодании в Украине: местами температура опустится до +8 градусов

В течение следующей недели в Украине будет холодно.

В Украину идет похолодание / УНИАН

Завтра, 20 октября, в Украине начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями.

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В субботу в Украине похолодает до +12...+16 градусов, в воскресенье до +8...+14 градусов. Такой прогноз погоды сделала синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня еще побудет у нас тепло, но на западе уже клубятся облачка и даже появился первый застенчивый дождь... Завтра похолодает до +12...+16 градусов, а в воскресенье уже до +8..+14 градусов.

Теплее еще побудет на юге, во многих центральных областях и на востоке, там +15...+20 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в течение следующей недели в Украине будет холодно.

Напомним, в четверг, 18 октября, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +23,1°, что на 1,3° выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксировано в 1967 году.