В Тунисе из-за ливня погибли пять человек

Два человека числятся пропавшими без вести.

Тунис пострадал от сильного дождя / twitter.com/RassdNewsN

В большинстве районов Туниса ночью 17 октября прошли сильные дожди. В результате пять человек погибли и двое пропали без вести.

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Ливни размыли множество участков дорог в различных районах страны и привели к серьезным заторам, передает Xinhua со ссылкой на Министерство внутренних дел Туниса.

Самолеты, которые направлялись в Международный аэропорт Туниса, из-за непогоды были вынуждены приземляться в других городах. Кроме того, 18 октября были прекращены занятия в младших и средних школах.

Напомним, ливень, который был вызван тропическим циклоном "Любан", вызвал сильное наводнение в Йемене и Омане.