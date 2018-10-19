В Тунисе из-за ливня погибли пять человек
Два человека числятся пропавшими без вести.
В большинстве районов Туниса ночью 17 октября прошли сильные дожди. В результате пять человек погибли и двое пропали без вести.
В результате сильных дождей в Никарагуа погибли шесть человек
Ливни размыли множество участков дорог в различных районах страны и привели к серьезным заторам, передает Xinhua со ссылкой на Министерство внутренних дел Туниса.
Самолеты, которые направлялись в Международный аэропорт Туниса, из-за непогоды были вынуждены приземляться в других городах. Кроме того, 18 октября были прекращены занятия в младших и средних школах.
Напомним, ливень, который был вызван тропическим циклоном "Любан", вызвал сильное наводнение в Йемене и Омане.
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