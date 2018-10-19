Бабье лето в Киеве установило пять температурных рекордов

В четверг столбик термометра поднялся до +23,1°.

В Киеве установилась аномально теплая погода / УНИАН

Теплый октябрь в Киеве установил уже пять температурных рекордов.

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В четверг, 18 октября, был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +23,1°, что на 1,3° выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксирован в 1967 году. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Также 18 октября среднесуточная температура превысила на 1,1° историческое значение 1967 года. Она составила +15,8°.

Отмечается, что нынешнее бабье лето в Киеве оказалось не только длительным, но и щедрым на температурные рекорды, которых за 18 дней октября уже пять.

Напомним, на выходных практически во всех регионах Украины похолодает, в западных областях пройдут дожди, в Карпатах - с мокрым снегом.